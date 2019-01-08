Karaman Belediyesinin Kar Temizleme Çalışmaları

Karaman'da bu sabahtan beri kent genelinde etkili olan kar yağışı devam ederken, belediye ekipleri de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman'da bu sabahtan beri kent genelinde etkili olan kar yağışı devam ederken, belediye ekipleri de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Karaman'da devam eden kar yağışı kent merkezini tamamen beyaza bürürken, Karaman Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de karları temizliyor.



Toplu taşıma güzergahları, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için çalışan karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere, insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlere öncelik vererek, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Gezici süpürge ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizledi.



Çalışmaları kapsamında, 6 greyder, 6 kar küreme aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuzlama aracı ile 100 personel, ana yollar başta olmak üzere sorun tespit edilen tüm lokasyonlara anında intikal ederek, müdahale edecek.

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