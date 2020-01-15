Karaman Belediyesinin yaya yolu çalışmaları - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı 5. TOKİ ile 4. TOKİ'nin arasında kalan bölgede, öğrencilerin okula daha rahat ve sağlıklı ulaşabilmeleri için yaya yolu yapıldığını bildirdi.

Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların istek ve taleplerinin her zaman önemli olduğunu belirtti.

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını Karaman'ın her bölgesinde gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"4. TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlarımızın, özellikle TOKİ Okuluna gitmekte zorlanan öğrenciler için istedikleri iki farklı yaya geçidi yolu yapımı sürüyor. Yaya geçidini kapsamlı ve kullanışlı bir şekilde yapıyoruz. Yaya geçidinde engelli kardeşlerimiz de düşünülerek engelli rampası yapılıyor. Şu an yaya yolunun birisi tamamlandı, diğerinin ise yapımı sürüyor. Vatandaşlarımıza ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun. Karaman için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınız bizlerden eksik etmeyin."