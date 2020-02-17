Karaman Belediyespor taraftarları maçta çıkan olayları protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyespor taraftarları maçta çıkan olayları protesto etti - Son Dakika

Karaman Belediyespor taraftarları maçta çıkan olayları protesto etti

7 saat önce

Karaman Belediyespor taraftarı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. gruptaki Isparta 32 Spor-Karaman Belediyespor maçında çıkan olayları protesto etti.

Karaman Belediyespor taraftarları maçta çıkan olayları protesto etti, System.String[]

Karaman Belediyespor taraftarı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. gruptaki Isparta 32 Spor-Karaman Belediyespor maçında çıkan olayları protesto etti.


Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan taraftarlar, yaşanan olayları protesto ederek, meşale yaktı.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, tüm engellemelere rağmen Karaman Belediyespor'un gruptan şampiyon olarak çıkacağını söyledi.


Kendisinin protokol tribününe alınmak istememesi rağmen zorla içeri girerek maçı izlediğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Orada da birçok engelleme yapmak istediler. Karaman'a olabildiğince saygısızlık yaptılar. Ama Allah'ın izni ile hiçbirini umursamadık. O stadın içine girdik, o maçı da izledik. Gönül oradan da galip gelmek isterdi. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bütün baskılar, bütün halk futbolcularımızın üzerine oynadı. Hem şehrimize hem takımımıza sahip çıkacağız. Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarını görsünler."


Karaman Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Kamer ise maçtan önce Karamanlılara saygısızlık yapıldığını ileri sürerek, "Bizim buradaki protestomuz sayın valiye ve kulüp yöneticilerinedir. 1. yarıyı her şeye rağmen seyrettik ve güçlüde bir futbol oynadık. 2. devre nefes almak için dışarıya çıktık, tekrar kapıları kilitlediler ve yöneticilerimizi içeriye almadılar. Biz sayın valinin istifasını ve görevden alınmasını istiyoruz. Can ve mal güvenliğini koruması gereken vali bizleri orada sıkıntıya soktu. Orada bizlere yapılan saygısızlık Karaman'a yapılmıştır." diye konuştu.


Polis ekipleri meydanda güvenlik önlemi alırken, açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Isparta, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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