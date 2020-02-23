Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı - Son Dakika Spor

Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, cezası nedeniyle sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sarayönü Belediyespor'u 4-0 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, cezası nedeniyle sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sarayönü Belediyespor'u 4-0 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü.


Kemal Kaynaş Stadyumunda saat 14.00'da başlayan karşılaşmayı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyespor yöneticileri ile birlikte izledi. Karaman Belediyespor'un Sarayönü Belediyespor ile oynadığı maçı Bursa Bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Keskin, Berat Binbir, Mustafa Uğur Erkan ve Mehmet Kahraman yönetti. Van depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan maçta Karaman Belediyespor karşılaşmanın 45 dakikasında Uğurcan'ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Karaman Belediyespor, maçın ikinci yarısında da rakibe karşı iyi bir oyun sergiledi. Maçın 73 ve 89'uncu dakikasında kazandığı penaltıları Muzaffer ve Turgayla gole çevirerek durumu 3-0'a getirdi. Maçın uzatma dakikaları oynanırken, kontra atakta Uğurcan, kendisinin 2, takımının 4'ncü golünü filelerle buluşturdu. Maç bu skorla tamamlanırken, Karaman Belediyespor'da şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Karaman Belediyesporlu futbolcular, şeref tribününün karşısındaki binanın terasından maçı izleyen bir gurup taraftarlarının yanına giderek galibiyeti kutladı. - KARAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarayönü, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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