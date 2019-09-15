Karaman Belediyespor yönetimi basınla buluştu

Karaman Belediyespor Yönetimi, kentte görev basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı.



Kulüp Başkanı Mustafa Karataş Karaman Belediyespor tesislerinde düzenlenen programda, 31 Mart yerel seçimlerin ardından yönetimin değiştiğini söyledi.



Karaman Belediyespor'un bölgesel amatör ligde 8 yıldır oynayan bir takım olduğunu ifade eden Karataş, şunları kaydetti:



"Karaman'ın geçmiş yıllardan özlemi olan 2. lig ve 3. lige tekrar çıkarmak adına yeni bir yönetim oluşturduk. Yeni yönetimimiz 23 kişiden oluşuyor. Karaman'ın tamamını kapsayan ve kucaklayan bir yönetim ile yeni bir hedef koyarak amatör ligden bir üst lig olan 3. lige çıkma hedefi ile yola çıktık. Amacımız Karaman'daki sporu bir adım daha öne götürmek. Hedefimiz Karaman Belediyespor'u önce 3. lig ardından 2. lige çıkarmayı hedefliyoruz."



Karataş son olarak Karaman halkını Belediyespor'un bütün maçlarına davet ederek destek olmalarını istedi.