Karaman Bin 80 Saatlik Görüntü Kaydı Sayesinde Yakalandı

Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı Karaman
'da çarpıştığı motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldız
'ın ölümüne sebep olan ve kaçan otomobil sürücüsü Nazmi S. (21), polisin 108 adet mobese ve güvenlik kamera kayıtlarından oluşan bin 80 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu kimliği belirlenip yakalandı. Nazmi S.'nin ifadesinde korkup kaçtığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi, 20 Aralık
günü saat 22.30 sıralarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız'ın, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsünün yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi, özel ekip kurdu. Özel ekip, kentteki 108 adet mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Bin 80 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu aracın plakası belirlenip sürücünün işsiz Nazmi S. olduğu belirlendi.
'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'
Polis. Nazmi S.'yi 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' uçundan gözaltına aldı. Nazmi S.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını ileri sürerek, Olay günü çok korktuğum için durmayarak hızla olay yerinden kaçtım. Çarptığım kişiyle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Olayın şokuyla birlikte ne yapacağımı anlayamadan kaçmaya başladım. Kazadan dolayı çok üzgünümö dediği öğrenildi.
Nazmi S., yapılan sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.