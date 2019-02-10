Karaman Bozdağ Kayak Merkezi, Ziyaretçileri Bekliyor

Karaman
'ın Ermenek
ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi
, kayak severlerin ilgisini bekliyor. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen
, Bozdağ Kayak Merkezi'nde yoğun karla birlikte kayak sezonunu açtık. T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız dedi. Taşeli Platosunda yer Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi, geçen yıl pist iyileştirme ve 'T-bar' sistemiyle kayak severlere daha iyi hizmet sunmaya başladı. Ermenek Baraj Gölü'ne 25 dakika uzaklıkta bulunan kayak merkezi başta Karaman olmak üzere Konya
, Antalya
ve Mersin
'e yakın olması nedeniyle de cazibesini artırıyor.Kayak severleri Ermenek'e beklediklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Bozdağ Kayak Merkezi'nde yoğun karla birlikte kayak sezonunu açtık. T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız. diye konuştu. Kayak yapmaya gelen Esra Didar Bademci, 8 yıldır kayak yaptığını belirterek, Bozdağ Kayak Merkezi'nde öğrenip, profesyonelleştik. Isparta
'daki yarışlara katılıyoruz. Kar olduğu zamanlar her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyoruz. dedi.
Semra Bademci, 7 yıldır kayak yapıyorum. Bu pisti ve kayak merkezi çok güzel. dedi. Doğuş Aydın
, 13-14 yıldır kayak yapıyorum ve 7 yıldır da Bozdağ Kayak Merkezi'ne gelip kayak yapıyorum. Pist uzunluğu hem acemiler, hem de profesyoneller için çok iyi ve şehir merkezine de çok yakın.ö diye konuştu.