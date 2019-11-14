Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
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Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulunduKaraman'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
Karaman'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise haber verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.
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