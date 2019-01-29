Karaman Camilerden Yardım Kutularını Çaldı 'Şeytana Uydum' Dedi
1 saat önce
Camilerden yardım kutularını çaldı 'Şeytana uydum' dediKaraman'da 5 camiden yardım kutusunu çalan ve polis tarafından yakalanan Ali Y.,(25), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Camilerden yardım kutularını çaldı 'Şeytana uydum' dedi Karaman
'da 5 camiden yardım kutusunu çalan ve polis tarafından yakalanan Ali Y.,(25), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi.
Kentte son 3 gün içinde 5 camiden yardım kutuları çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki 80 mobese ve güvenlik kamerasına kayıtlı görüntüleri tek tek inceledi. Ardından kimliğini belirlediği Ali Y.'yi dün gözaltına aldı. Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi. Ali Y., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:04 Kaynak: DHA
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