Karaman Çaycıyı Bıçaklayan 2 Kişi Tutuklandı

Çaycıyı bıçaklayan 2 kişi tutuklandıKARAMAN'da aralarında husumet bulunan çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) bıçakla yaralayan Ertuğrul Say (26) ve Cihat Ceylan (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke'nin yanına 13 Mart günü iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Gülke kaçmaya başladı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'ye bıçakla saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Gülke'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.POLİSTEN KAÇIP, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ALTINA BOĞAZINA BIÇAK DAYADIOlayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakaladı. Say gözaltına alındı. Kaçan Ceylan da park halindeki minibüsün altına girip saklanmaya çalıştı. Polisin fark etmesi üzerine direnen Ceylan, boğazına bıçak dayayıp, intihar edeceğini söyledi. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan, gözaltına alındı.Yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.