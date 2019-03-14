Son Dakika Haberleri: Karaman - Çaycıyı Bıçaklayan Şüpheli, Boynuna Bıçak Dayayıp Polise Direndi

Karaman - Çaycıyı Bıçaklayan Şüpheli, Boynuna Bıçak Dayayıp Polise Direndi

40 dakika önce

Karaman'da dün sabah çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan Ertuğrul S. ve Cihan C., polisin takibi sonucu yakalandı.

Karaman'da dün sabah çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan Ertuğrul S. ve Cihan C., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden Cihan C. Polise teslim olmamak için bir minibüsün altına saklanıp boynuna dayadığı bıçakla direndi. Cihan C., psikolog eşliğinde 2 saat süren ikna çabasıyla teslim oldu.

Olay sabah saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. Pasajdaki çay ocağının önünde Şevket Ozan Gülke, henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul S. ve Cihan C. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Ozan Gülke, bıçakla kovalandı. Pasajın ikinci katında Ertuğrul S. ve Cihan C., burada yakaladıkları Gülke'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtılar. Cinayet Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde olayın şüphelisi Ertuğrul S. gözaltına alınırken, polisi gören Cihan C. kaçmaya başladı. Cihan C. polisten kurtulabilmek için cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklandı. Ekiplerin kendisini fark ettiğini anlayan Cihan C. boynuna dayadığı ekmek bıçağıyla saatlerce polise direnerek teslim olmadı. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Cihan C. polis tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Sabah, Karaman, Güncel
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