KARAMAN Cenaze namazında koronavirüs tedbiri - Son Dakika

KARAMAN Cenaze namazında koronavirüs tedbiri
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Cenaze namazında koronavirüs tedbiriKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tüncer'in (81) cenaze namazında, koronavirüs tedbiri amaçlı, namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.
Cenaze namazında koronavirüs tedbiri
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tüncer'in (81) cenaze namazında, koronavirüs tedbiri amaçlı, namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.
Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tuncer'in cenaze namazı Sipas Cami'nde kılındı. Namaza katılanlar koronavirüs tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tutup, maske taktı. Tuncer'in cenazesi de namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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