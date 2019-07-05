Son Dakika Haberleri: KARAMAN Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
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KARAMAN Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı

21 dakika önce

Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandıKaraman'da, bir cep telefonu bayisinden cep telefonu çalan 2 Afganistan uyruklu mülteci güvenlik kameralarına yakalandı.

Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
Karaman'da, bir cep telefonu bayisinden cep telefonu çalan 2 Afganistan uyruklu mülteci güvenlik kameralarına yakalandı. Polis mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz 30 Haziran'da Tahsin Ünal Mahallesi 8'inci sokaktaki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Cep telefonu bayisine ikinci el cep telefonu almak için gelen Afganistan uyruklu mülteciler ikinci el telefonları incelemek istedi. Uzun süre telefonları inceleyen mültecilerden bir tanesi cep telefonu bayisinde çalışanları oyalayıp bir cep telefonunu cebine kattı. Cep telefonunun çalındığının farkına varılıp varılmadığını kontrol etmek için ise bir süre cebindeki cep telefonu ile dükkanın önünde bekleyerek içerideki çalışanları kontrol etti. Çalışanların olayı fark etmemesi üzerine kimliği belirsiz mülteci cebine kattığı cep telefonu ile kayıplara karıştı.
Cep telefonunun çalındığını fark eden çalışanlar ise güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek polisten yardım istedi. Polis hırsılık olayına karışan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.
KARAMAN Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:42 Kaynak: DHA
Afganistan, Karaman, Güncel
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