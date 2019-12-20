Karaman-'cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman-'cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı - Son Dakika

Karaman-'cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

6 saat önce

'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktıKaraman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

Karaman-'cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı
Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir

Son Dakika Haberleri
21:19 Arıtma tesisi şantiyesinden 4.5 ton demir çalan kişi, tutuklandı - Son Dakika
21:18 Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
21:16 Samsun'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:14 Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:14 Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:24:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman-'cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]