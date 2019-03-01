Karaman Cezaevinden İzne Gelen Kocasını, Ölüme Göndermiş

Cezaevinden izne gelen kocasını, ölüme göndermişKARAMAN'da izinli çıkarak geldiği evinde tabancayla vurularak öldürülen Mehmet Altınbilek'i, aynı yaştaki eşi Ayşe Altınbilek'in sevgilisi ve patronu Köksal A.'nın (37) öldürdüğü ortaya çıktı.

Cezaevinden izne gelen kocasını, ölüme göndermiş



KARAMAN'da izinli çıkarak geldiği evinde tabancayla vurularak öldürülen Mehmet Altınbilek'i, aynı yaştaki eşi Ayşe Altınbilek'in sevgilisi ve patronu Köksal A.'nın (37) öldürdüğü ortaya çıktı. Köksal A.'nin ilk ifadesinde Mehmet Altınbilek'in, cezaevinde iken Ayşe Altınbilek'i sürekli öldürmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Köksal A., Ayşe Altınbilek ile olay günü Köksal A.'nın kaçmasına yardımcı olan çalışanı Ramazan A. (30), yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



2016 yılındaki bir cinayet olayının azmettiricisi olarak hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden geçen salı günü 1 haftalık izin alıp Karaman'daki evine gelen Mehmet Altınbilek, evinde tabancayla vuruldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Altınbilek, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Eşinin gözlerinde öldüğünü söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Altınbilek, ifadesine başvurulmak üzere olay günü Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ GÖZALTINA ALINDI



Ayşe Altınbilek, ilk ifadesinde çalıştığı beyaz eşya satışı yapan iş yerinden 1 hafta izin aldığı ve kendi aracılığıyla Ereğli ilçesine giderek eşini cezaevinden alıp eve döndüklerini, evde oturdukları sırada gelen iki kişinin eşine silahla saldırıp, kendisini dövdüğünü söyledi. Daha sonraki ifadesinde ise eve gelen iki kişinin eşine silahlara saldırıp, kendisini dövdüğünü ve evdeki altınları çaldığını, şüphelilerden birinin esmer, diğerinin sarışın ve parlak ayakkabılı olduğunu söyledi. Çelişkili ifadeler vermesi üzerinden durumdan şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altınbilek'i 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldı.



OTOPSİDE 6 MERMİ, EVDE 2 BOŞ KOVAN BULUNDU



Öldürülen Mehmet Altınbilek'in otopsisinde vücuduna 6 merminin isabet ettiğini ve evde yapılan aramada 2 adet boş kovan bulunması üzerine araştırmasını derinleştirdi. Evin kapısında da hiç zorlama olmadığını belirleyen polis, Ayşe Altınbilek'i tanıdıklarının ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlar, Ayşe Altınbilek'in evli 1 çocuk babası olan patronu Köksal A. ile gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Ardından bölge 80'in üzerindeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinden Köksal A.'nın olaydan önce bir otomobille eve geldiğini belirledi. Aracında iş yerinde çalışan Ramazan A.'nın kullandığını saptadı.



AYŞE'Yİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Köksal A. ve Ramazan A., polis tarafından gözaltına alındı. Köksal A.'nın evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca bahçede duvar arasında gizlenmiş olarak bulundu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen Köksal A. daha sonra suçunu itiraf etti. Köksal A.'nin ilk ifadesinde, Mehmet, cezaevinden sürekli Ayşe'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Bende izine çıktığı gün Ramazan A. ile birlikte otomobille eve gittim. Ramazan araçta bekliyordu. Ramazan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Eve girdim, Mehmet'i ateş ettim. Ardından hırsızlık süsü vermek için evi dağıttım. Boş mermi kovanlarını toplayıp evden ayrıldım. dediği öğrenildi.



Polis, evin kapısında zorlama olmadığı için kapıyı Ayşe Altınbilek'in açtığı üzerinde durdu.



Yapılan sorgulamanın ardından Köksal A., 'kasten öldürme', Ayşe Altınbilek 'azmettirme', Ramazan A. da 'suçluya yardım etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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