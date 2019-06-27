Son Dakika Haberleri: Karaman Cumhuriyet Başsavcıcı Yılmaz'a uğurlama töreni
Son Dakika Güncel Haber

Karaman Cumhuriyet Başsavcıcı Yılmaz'a uğurlama töreni

1 saat önce

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Ali İrfan Yılmaz için uğurlama töreni düzenlendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcıcı Yılmaz'a uğurlama töreni, System.String[]
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Ali İrfan Yılmaz için uğurlama töreni düzenlendi.

Karaman Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene, adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Yılmaz, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı, helallik istedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlamada Yılmaz'a Cumhuriyet Savcısı Osman Tezcan çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Ali İrfan Yılmaz, Diyarbakır, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesi için talimat verdi Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Cumhuriyet Başsavcıcı Yılmaz'a uğurlama töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]