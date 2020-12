Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

İşlek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başsavcı İşlek, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da Çığ Felaketi", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten İşlek, "Seçerken çok zorlandım. Emeklerine sağlık. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Oylamaya katılan Cumhuriyet Savcısı Hacı Ömer Ergün ise yaşam kategorisinde "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarını seçti.