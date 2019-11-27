Son Dakika Haberleri: Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler
Son Dakika Güncel Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler - Son Dakika

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler

6 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşler'i makamında ziyaret etti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler, System.String[]

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çokdinç, Karaman'da 6 sene görev yaptığını ve Karaman'dan güzel duygularla ayrıldığını söyledi.

Kendilerinin nerede görev verilirse orada görev yaptıklarını ifade eden Çokdinç şunları kaydetti:

"Belki ben göremedim ama Karamanımız çok güzel bir adliye binasına kavuşmuş. Bir takım ziyaretler için geldiğim Karaman'da başsavcımızı, eski çalışma arkadaşlarımı ziyaret etmek istedim. Beni çok sıcak karşıladılar. Unutulmamak çok güzel. Başsavcıma ve herkese teşekkür ediyorum."

Başsavcı İşler'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, "Ben bu nazik ziyaretten dolayı sayın Başsavcıma teşekkür ediyorum. Kendisi hakkında hep güzel şeyler duydum. Bu binanım yapılmasında kendilerinin çok emeği var." dedi.

Daha sonra İşler, Çokdinç'e günün anısına bir tablo hediye etti.

Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]