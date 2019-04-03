Son Dakika Haberleri: Karaman'da 1-7 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri

Karaman'da 1-7 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri

42 dakika önce

Karaman Devlet Hastanesinde 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılarak vatandaşlar kansere karşı bilgilendirdi.

Karaman'da 1-7 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Karaman Devlet Hastanesinde 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılarak vatandaşlar kansere karşı bilgilendirdi.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası" nedeniyle gerçekleşen stant çalışmasında, kanser ve kanser taramaları konusunda toplumsal bilinci arttırmak amacıyla hazırlanan afişler asıldı, vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Farkındalık sağlamak ve erken tanı ve teşhis konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurulan stant gün boyu devam edecek. Toplumsal farkındalığın sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelirken, her yıl yapılan 1- 7 Nisan kanser haftası etkinlikleri ile halkın kansere karşı sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları hedefleniyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği stantta görevliler tarafından vatandaşlara pembe kurdele takılarak Kanser hastalığı hakkında bilgi veriliyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

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