Karaman'da 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Karaman'da 1 köy, karantinaya alındı
16.03.2021 10:44
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış olan Katranlı köyü, 7 gün süreyle karantinaya alındı.
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış olan Katranlı köyü, 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Ermenek ilçesindeki 770 nüfuslu Katranlı köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği son günlerde birçok kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 7 gün karantinaya alındı. Dün saat 21.00'de başlayan karantina kapsamında, köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma da kontrol noktası oluşturdu. Ayrıca Boyalık köyünde 5 Mart'ta başlayan karantina ise 25 Mart'a kadar uzatıldı.
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