Karaman'da 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden gümrük kaçağı makaron getirdiği tespit edilen R.Ö.'nün kullandığı tırı durdurarak araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda 7 bin 500 karton halinde 1 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö.'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.