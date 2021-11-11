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Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü - Son Dakika

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü

11.11.2021 17:01
Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme töreni düzenlendi.

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme töreni düzenlendi.

Merkeze bağlı Gökçe Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TEMA Gönüllüleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Işık ve beraberindekiler saat 11.11'de öğrenciler ve vatandaşlarla fidan dikerek fidanlara can suyu verdi.

Gökçe Köyü'ndeki 125 hektar alana bir haftada ceviz, mavi servi, karaçam, mahlep, alıç gibi toplam 35 bin fidan dikileceği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü - Son Dakika


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