Karaman'da 11 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu - Son Dakika

Bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda ve çevresinde araştırma yaptı.

Olay yerine gelen ekipler, kemik parçalarının olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Karaman 'da, taş ocaklarının bulunduğu bölgede, 11 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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