Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü

KARAMAN'da etkili olan sağanakla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin trafo bölümüne yıldırım düştü. Çağrı merkezi yaklaşık 2 saat hizmet veremezken, bu süreçte de kentte önemli bir olayın meydana gelmediği belirtildi.

Karaman Valiliği kampüsü içinde yer alan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezi binasının yanındaki trafo bölümüne dün gece yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çağrı merkezi sistemi yaklaşık 2 saat hizmet veremedi. Yapılan teknik çalışmanın ardından 2 saat sonra çağrı merkezi yeniden çalışır hale getirildi. Bu süreçte kentte önemli bir olayın meydana gelmediği belirtildi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da olay yerinde incelemede bulundu.