Karaman'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı düzenlendi - Son Dakika

Karaman'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı düzenlendi

Karaman'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışları düzenlendi.

Karaman'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışları düzenlendi.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü'nden 25 sporcunun yer aldığı yarışlarda sporcular Türk bayrakları ile birlikte 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etkinliğe katılan sporcular daha sonra bisikletlerine yerleştirdikleri Türk bayrakları ile şehir turu attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

İlk olarak aralarında bedensel engelli sporcuların da yer aldığı "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu düzenlediklerini belirten Bebek, "Ardından yine 25 sporcumuzun yer aldığı bisiklet yarışı etkinliğini gerçekleştirerek, 251 şehidimiz anısına pedal çevirdik. Etkinliklerimizde yer alan tüm sporcularımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah o günleri bir daha bizlere göstermesin." ifadesini kullandı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı düzenlendi - Son Dakika
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