Son Dakika Haberleri: Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

1 saat önce

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, System.String[]

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Tören, Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buradaki törene, Karaman Valisi Fahri Meral, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkan Vekili İlknur Harani, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Baş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün aziz vatanın varlığının bekası uğruna muharebe meydanında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şerefli günü olduğunu söyledi.


Buradaki programın ardından Vali Meral ve beraberindekiler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. - KARAMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Parkı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]