2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Karaman'da 2 katlı binanın bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1933. Sokak'taki 2 katlı binanın dışında bulunan kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kazan dairesinde büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 katlı binayı da sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.