Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, E.S, H.Ö, Y.D.Ü ve D.A.A'yı uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A.A ve H.Ö tutuklandı, E.S ve Y.D.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.