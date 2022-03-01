Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

01.03.2022 15:11
Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen M.S. ve S.Ç.'yi takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, reçeteye tabi bin 400 adet hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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