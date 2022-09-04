Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

04.09.2022 10:36
Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta Zekeriya Kaya (67) ile Hayrettin Akdağ (58) arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada tarafların karşılaşması ve tartışması yer alıyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kaya'nın, Akdağ'ı bıçakla yaraladığı görüntüye yansıyor. Görüntüde Akdağ'ın üzerindeki tabancayla Kaya'ya birkaç kez ateş ettiği görülüyor.

Kayıtlara Akdağ'ın olay yerinden uzaklaşması da yansıyor.

Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta dün karşılaşan Kaya ile Akdağ arasında küfür meselesinden tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kaya silahla, Akdağ ise bıçakla yaralanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zekeriya Kaya, Karaman, Akdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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