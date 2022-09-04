Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kaya'nın, Akdağ'ı bıçakla yaraladığı görüntüye yansıyor. Görüntüde Akdağ'ın üzerindeki tabancayla Kaya'ya birkaç kez ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

Zekeriya Kaya, Karaman, Akdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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