Sahte altın bozdurup, kuyumcuları dolandıran 3 kişi yakalandı

KARAMAN'da 2 kuyumcu dükkanına girip, sahte bileklik karşılığında 4 çeyrek altın ile 6 bin 800 TL alan Ömer U. ve Eda K. ile ikiliyi araçla Konya'ya götüren Abdullah Şıldır, gözaltına alındı. İfadesinde altınların sahte olduğunu bilmediğini öne süren Şıldır tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos'ta Kirişçi Mahallesi'ndeki Sarraflar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre yeni evlendiklerini belirten çift, sokaktaki 2 farklı kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumculara 1'er adet altın bileklik satıp, karşılığında 4 çeyrek altın ile 6 bin 800 TL alan çift, dükkanlardan ayrıldı. O anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

İŞ YERİNDEN ÇIKIP, BEKLEYEN ARACA BİNDİLERÇift, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Bir süre sonra 2 kuyumcu da bilekliklerin sahte olduğunu anlayıp, polise haber verdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelilerin 34 FP 705 plakalı bir otomobil ile Konya'ya gittiğini belirledi. Şüphelilerin Ömer U. ve Eda K., aracı kullanan kişinin de Abdullah Şıldır olduğu belirlendi. 3 şüpheli Konya'da yakalandı, araçta ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan sahte altın ele geçirildi.'ALTINLARI 50 BİN LİRAYA ALDIM'

Gözaltına alınan Abdullah Şıldır, ifadesinde altınların sahte olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Altınları daha önce 50 bin liraya İstanbul'da satın aldım, sahte olduğunu bilmiyordum. Gaziantep'ten İstanbul'a dönmek için tekrar yola çıktık. Ömer U. ve Eda K.'ye, 'Aracı park edene kadar altınları kuyumcuya bozdurabilir misiniz' dedim. Ne onların ne de benim sahte altınlardan haberimiz yoktu" dedi. İfadesinin ardından Abdullah Şıldır tutuklanırken, Ömer U. ve Eda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.