Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı

15.08.2022 18:32

Karaman'da 2 kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karaman'da 2 kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'dan Karaman'a gelen A.Ş, Ö.U. ve E.K., Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısında 2 kuyumcuya ellerindeki sahte künye ve çeyrek altınları 3 bin 200 liraya sattı.

Kuyumcular şüphelilerin ayrılmasından bir süre sonra inceledikleri altınların sahte olduğunu anlayarak, durumu polise bildirdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin güvenlik kameralarından eşkallerini tespit etti.

Şüphelilerin 34 plakalı bir otomobille Konya'ya gittiklerinin tespit edilmesinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, araç plakaları ve eşkalleri bildirildi.

Konya'da gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra Karaman'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.U. ve E.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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