Şüphelilerin 34 plakalı bir otomobille Konya 'ya gittiklerinin tespit edilmesinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, araç plakaları ve eşkalleri bildirildi.

İstanbul 'dan Karaman'a gelen A.Ş, Ö.U. ve E.K., Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısında 2 kuyumcuya ellerindeki sahte künye ve çeyrek altınları 3 bin 200 liraya sattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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