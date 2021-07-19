Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Diğer sürücü Yusuf B'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Sürücüler yaralanmazken Ülküsever'in otomobilinde bulunan eşi Şerife Ülküsever ve iki çocuğu yaralandı.

Karaman 'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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