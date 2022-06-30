Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

30.06.2022 17:26

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 33 AFH 599 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erhan Y. (62), idaresindeki 70 E 4243 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 E 4243 plakalı otomobil, yol ortasına ters döndü. Yaşanan kaza nedeniyle Karaman-Konya karayolu Karaman gelişi istikameti trafiğe kapandı. Kazada 70 E 4243 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Y. ile aynı araçta bulunan Hüseyin Y. (70), Ayşe Y. ve Hacer Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayşe Y. ile Hacer Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tek şeritten sağlanan trafik araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARD-MD-AH-

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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