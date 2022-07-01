Karaman'daki kazada yaralanmıştı; hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'daki kazada yaralanmıştı; hayatını kaybetti

01.07.2022 10:25

KARAMAN'da dün aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşe Yavuz, sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti.

KARAMAN'da dün aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşe Yavuz, sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Yavuz (62) yönetimindeki 70 E 4243 plakalı otomobil kavşakta aynı yöne giden H.K. yönetimindeki 33 AFH 599 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Erhan Yavuz, eşi Hacer Çınar Yavuz (62), ağabeyi Hüseyin Yavuz (70) ve ağabeyinin eşi Ayşe Yavuz (68) yaralandı. Yaralı iki kardeş kendi imkanlarıyla, araçta sıkışan Hacer Çınar Yavuz ve Ayşe Yavuz ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıktı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Yavuz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Hacer Çınar Yavuz ise Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ayşe Yavuz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'daki kazada yaralanmıştı; hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'daki kazada yaralanmıştı; hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement