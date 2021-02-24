Karaman'da 2 otomobil çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da 2 otomobil çarpıştı 5 yaralı

24.02.2021 23:28
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı 5 yaralı

KARAMAN'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

KARAMAN'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Ömer Dilekçi yönetimindeki 70 AAF 035 plakalı otomobil, Batuhan Sunay idaresindeki 70 EN 255 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sunay'ın kullandığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, sürücüler Ömer Dilekçi, Batuhan Sunay ve otomobillerde bulunan Kürşat Sunay, Hülya Yıldırım ve İmican Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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