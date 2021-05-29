Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı

Karaman'da hakkında 7 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Karaman'da hakkında 7 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Şahsın bir yakını adliyeye getirilişi sırasında görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'Çocukları fuhuşa teşvik etme', 'silahla yağma' ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan toplam 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.E'nin kente geldiği duyumunu aldı. Yapılan planlı çalışma ve operasyonla Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E. adliyeye sevk edilirken, şahsın bir yakını görüntü çeken gazetecileri engellemeye çalıştı. Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu