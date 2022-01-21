Karaman'da 24 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Karaman'da tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 24 parça obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde tarihi eser bulundurduğu yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 24 parça objeyi ele geçirdi. Ele geçirilen objelere el konulurken, 5 kişi hakkında Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN