KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU

16.05.2022 17:14

KARAMAN'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 27 engelli için 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi.

KARAMAN'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 27 engelli için 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törene Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, jandarma komutanlığı personeli, vatandaşlar ve engellilerin yakınları katıldı. Törende 27 engelli ellerini silah ve Türk bayrağına koyarak yemin etti.

Temsili askerlik yemin törenine katılanlar adına konuşan Harun Karabacak, "Askerlik kutsal bir vatan vazifesidir. Askerlik bir milletin sahip olduğu en önmli şeydir. Bu vatanı korumak bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlamak askerin öncelikli görevidir. Atalarımız bu bayrak için bu vatan için canlarını seve seve feda etmişlerdir. Yeri geldiğinde bizler de gözümüzü bile kırpmadan üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ise, "Kalpleri askerlik aşkıyla çarpan, fakat sağlık durumları nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremeyen, kısa süreli de olsa askerlik coşkusunu yaşamak üzere aramıza katılan 27 evladımızın ant içme töreninde bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören geçişinin ardından yemin eden askerlere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU
KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU

YORUMLAR
500
Düzce'de 27 özel genç 1 günlüğüne asker oldu Düzce'de 27 özel genç 1 günlüğüne asker oldu Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: KARAMAN'DA 27 ENGELLİ 1 GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement