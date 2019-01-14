Son Dakika Haberleri: Karaman'da 3 Bant Bilardo Müsabakaları Sona Erdi

Karaman'da 3 Bant Bilardo Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman'da 3 Bant Bilardo Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında 54 sporcu mücadele etti.

Bilardo severlerin ilgi gösterdiği müsabakalar 6 gün sürdü.

Turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen İsmail Yaşin birinci olurken, Fatih Kondu ikinci, Osman Yılmaz ve Yusuf Kütahya ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Karadeniz ve Mustafa Akgündüz tarafından verildi.

Turnuva sonunda ilk yediye giren sporcular 19 Şubat - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, Spor
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