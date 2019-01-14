Karaman'da 3 Bant Bilardo Müsabakaları Sona Erdi

Karaman
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Atatürk
Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında 54 sporcu mücadele etti.
Bilardo severlerin ilgi gösterdiği müsabakalar 6 gün sürdü.
Turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen İsmail Yaşin birinci olurken, Fatih
Kondu ikinci, Osman Yılmaz
ve Yusuf Kütahya
ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Karadeniz
ve Mustafa Akgündüz tarafından verildi.
Turnuva sonunda ilk yediye giren sporcular 19 Şubat - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya
'da yapılacak olan Türkiye
3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.