Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede - Son Dakika

Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede

6 saat önce

KARAMAN'da, farklı şehirlerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede, System.String[]

KARAMAN'da, farklı şehirlerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Girdikleri evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece altın saklanabilecek alanları kontrol ettiği belirtilen hırsızlık şüphelileri, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırbağ Mahallesi'ndeki evde meydana gelen altın bilezik hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, kentteki mobese kameraları ile çeşitli güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlığı 3'ü kadın 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve otomobil ile kentten ayrıldıklarını tespit etti. Polis, plaka tanıma sisteminden aynı otomobilin olaydan 3 gün sonra Mersin'den Karaman'a giriş yaptığını belirledi. Aracı takibe alan polis, içindeki Ebru B., Ömür P., Zeynel B., Seyfi P. ve Tülay P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yüzük, küpe, çeyrek altınlar ve motifli altın takılar ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, Mersin'in Mut İlçesindeki evden çalındığı belirlendi.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu; Tülay P.'nin ise cezaevi firarisi olduğu, yeğenine ait sahte kimlik kullandığı ve hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca hırsızlık için girdiği evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece ev sahibinin altınları koymuş olabileceği alanlarda arama yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler
'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]