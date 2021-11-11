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Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama - Son Dakika

Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama

11.11.2021 12:18
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama

KARAMAN'ın Kazımkarabekir ilçesinde 3 yıl önce yaşanan olayla ilgili 'nitelikli yağma' suçundan tutuksuz yargılanan 7 sanık, mahkemenin verdiği ara kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAMAN'ın Kazımkarabekir ilçesinde 3 yıl önce yaşanan olayla ilgili 'nitelikli yağma' suçundan tutuksuz yargılanan 7 sanık, mahkemenin verdiği ara kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Aralık 2018'de Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. Feyzullah Toker'in iş yerine gelen Zafer Ö., Mehmet T., Hüseyin G., Gökhan T., Celal Ö., Aziz Ö. ve Ahmet Ö., iddiaya göre, büfeye el koydukların ve artık kendilerinin işleteceklerini söyledi. Şüpheliler daha sonra 2 kamyonete iş yerinin depo kısmındaki piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan içkileri yükleyip, götürdü. Yaşanan olaydan 18 gün sonra Feyzullah Toker'in evi, aynı kişiler tarafından kurşunladı. Toker de, polise giderek 18 gün boyunca tehdit edilip ailesine zarar gelmesinden korktuğu için hemen şikayette bulunamadığını söyledi. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin depodaki içkileri kamyonetle taşıdığını ve iş yerinin kapı kilidini değiştirdiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheliler Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli yağma' suçundan yargılanmaya başlandı. 3 yıldır tutuksuz yargılanan Zafer Ö., Mehmet T., Hüseyin G., Gökhan T., Celal Ö., Aziz Ö. ve Ahmet Ö. mahkemenin verdiği ara kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada ileri bir tarihe ertelendi.

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Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama
Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama

Kazımkarabekir, Karaman, Aralık, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 3 yıl önceki 'yağma' olayına 7 tutuklama - Son Dakika
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