Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

KARAMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Törenleri izlemek için Atatürk Parkı'na gelen küçük bir çocuk ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anda Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandaki birçok kişiyi duygulandırdı.

Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken alandaki askerleri izleyen küçük bir çocukta Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandaki birçok kişiyi duygulandırdı. Tören, şehitliğin ziyaretinin ardından sona erdi.