Son Dakika Haberleri: Karaman'da 31 Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheliler Yakalandı

Karaman'da 31 Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Karaman'da 31 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da 31 Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Karaman'da 31 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde yayla evleri ve bahçelerden hırsızlık olaylarının çoğalması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliler M.G. (35), M.B. (30) ve R.B'yi (36) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda av tüfeği, tabanca, elektrikli iş aletleri, tarım aletleri, akü, jeneratör, beyaz eşya, su motorları ve ev eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde 31 bahçe evi ve su kuyusundan hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G ve M.B. tutuklandı, R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık yapılan bahçe evi ve su kuyularının sahiplerinin birçoğunun, jandarmanın kendilerini bilgilendirmesiyle olaydan haberleri olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
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