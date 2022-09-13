Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlandı

13.09.2022 15:54
Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlandı

Karaman'da, "35. Ahilik Haftası" kapsamında tören düzenlendi.

Karaman'da, "35. Ahilik Haftası" kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Pekoğlu ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'a "Ahi Dostu" kaftanı, ilin ahisi olarak seçilen Halil Uyar ile diğer meslek gruplarının temsilcilerine "Ahilik" kaftanları giydirildi.

Daha sonra parktan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar Ahi yürüyüşü düzenlendi.

Buradaki törende İlin Ahisi Uyar'a ve diğer meslek gruplarındaki temsilcilere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Törenlere Vali Akkoyun'un yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Son Dakika

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