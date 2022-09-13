Buradaki törende İlin Ahisi Uyar'a ve diğer meslek gruplarındaki temsilcilere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'a "Ahi Dostu" kaftanı, ilin ahisi olarak seçilen Halil Uyar ile diğer meslek gruplarının temsilcilerine "Ahilik" kaftanları giydirildi.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Son Dakika

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