Alınan bilgiye göre, Karaman- Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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