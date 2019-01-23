Karaman'da 4 Polisin Sürücüyü Darbettiği İddiası

Karaman'da yol denetimi sırasında bir sürücüyü darbettikleri iddia edilen 4 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Karaman'da yol denetimi sırasında bir sürücüyü darbettikleri iddia edilen 4 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 15.00 sıralarında merkez Ereğli Yolu Organize Sanayi Bölgesinde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetim esnasında, bir işçi servisi sürücüsünün mesleki yeterlilik belgesinin (SRC) olmadığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Servis sürücüsü ile görevli memurlar arasında yaşanan olaylara ilişkin, servis sürücüsünün darbedilmesi ile ilgili olarak 4 polis memuru, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmış, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmış olup, idari yönden de soruşturma yapılmak üzere İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir."

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