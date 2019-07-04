Son Dakika Haberleri: Karaman'da 42 koyun telef oldu
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Karaman'da 42 koyun telef oldu

19 dakika önce

Karaman'da 42 koyun otladığı tarlada ölü bulundu.

Karaman'da 42 koyun telef oldu, System.String[]
Karaman'da 42 koyun otladığı tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgilere Merkeze bağlı Eğilmez köyünde 62 koyunu olan Şerafettin Gezgin koyunlarının otladığı anız tarlasına gittiğinde koyunlardan 42 tanesinin telef olduğunu gördü. Gezgin durumu hemen yetkililere haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede telef olan koyunlarda herhangi bir yara ve saldırı izine rastlamadı. Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri ölen hayvanların iç organ numunelerini alarak gerekli tahlillerin yapılması için laboratuvara gönderdi.
Hayvanların ölüm nedenleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:11 Kaynak: AA
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