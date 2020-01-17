Karaman'da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi - Son Dakika
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Karaman'da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

7 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Karaman'da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.


İlyas Küçüker İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Meral'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şube müdürleri, okul yöneticileri ve aileler katıldı. Karne dağıtım töreninde öğrencilere tatil süresini çok iyi değerlendirmelerini ve bu süre içerisinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Fahri Meral, velilere de bu süre içerisinde önemli görevler düştüğünü ifade etti.


Program, Vali Fahri Meral'in öğrencilere karnelerini dağıtması ve hediyeler vermesiyle sona erdi. - KARAMAN

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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