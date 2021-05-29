Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyon sırasında Y.E. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından gözaltına alınan Y.E, emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'nin (36) gözaltına alınması için operasyon düzenledi.

Karaman 'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

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